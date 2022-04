Der Corona-Wocheninzidenzwert in Sachsen ist weiter gesunken. Das geht aus den in der Nacht zum Sonntag veröffentlichen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Das RKI gibt den Wert mit 1.514 an. Am Sonnabend hatte er bei 1.570,6 gelegen. Binnen eines Tages wurden 4.193 Neuinfektionen in Sachsen gemeldet. Es gab vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit starben nach Berechnungen des RKI in Sachsen seit Pandemiebeginn 14.765 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.