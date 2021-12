Zum Sonntag haben die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen dem Robert-Koch-Institut (RKI) 6.101 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 18 Menschen sind den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Freistaats ist auf 1.227,1 leicht gesunken. Am Vortag betrug der Wert 1.235,1, am Freitag 1224,7. Damit bleibt Sachsen das Bundesland mit der deutschlandweit höchsten Inzidenz.