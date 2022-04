In Sachsen wurden am 3. April die Corona-Regeln weiter gelockert. So gibt es keine Maskenpflicht mehr bei Veranstaltungen oder in Geschäften. Zugangsbeschränkungen (G-Regeln) sind komplett entfallen, außer in medizinischen Einrichtungen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, Corona-Einschränkungen wie die Maskenpflicht im Rahmen des Hausrechtes beizubehalten. Geschäfte und Supermärkte, aber auch Gaststätten und Hotels können dies tun.