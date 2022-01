Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist zum Sonnabend weiter leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 303,3 an - 0,3 Punkte weniger als am Vortag. Es wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 1.724 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI gab es in Sachsen 68 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.