Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Dienstag gefallen. Nach drei Tagen in Folge mit einem Anstieg auf 248,5, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen einen Wert von 232,0 für den Freistaat. Das ist weiter die zweitniedrigste Rate von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen nach Thüringen. Für ganz Deutschland meldete das RKI dagegen einen erneuten Höchstwert von 553,2. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 528,2..