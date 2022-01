Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Dienstag unter 300 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 279,2 an. Am Montag lag sie bei 323,2. Es wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 352 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI gab es in Sachsen 36 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.