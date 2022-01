Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Sonnabend im Vergleich zum Vortag fast unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 228,7 an. Das ist bundesweit der zweitniedrigste Wert. Noch niedriger ist die Inzidenz in Thüringen, wo sie 218,5 beträgt. Am Freitag lag der Wert in Sachsen noch bei 225,2. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden insgesamt 1.744 Neuinfektionen sowie 55 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.