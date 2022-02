Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist auch am fünfte Tag in Folge gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag für den Freistaat einen Wert von 923,2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Am Sonnabend betrug der Wert 905,7. Nach Thüringen (740,6) und Schleswig-Holstein (873,1) bleibt Sachsen eines der Bundesländer mit den niedrigsten Zahlen.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden wird am Sonntag in Sachsen mit 4.224 angegeben, 2 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat somit 14.139 Menschen mit oder an Corona verstorben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 1.400,8 an.

Nordsachsen mit höchster Inzidenz