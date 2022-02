Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist erneut leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag für den Freistaat einen Wert von 973,6 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Am Sonntag betrug der Wert 923. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI für Montag mit 1.426 an.

Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Sachsen wird in Sachsen mit 3.197 angegeben, zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat somit 14.141 Menschen mit oder an Corona verstorben.

Nordsachsen weiter mit höchster Inzidenz