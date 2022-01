Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Mittwoch wieder gestiegen. Nach gesunkenen Werten am Dienstag (232,0), meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen einen Wert von 261,3 für den Freistaat. Das ist weiterhin die zweitniedrigste 7-Tage-Inzidenz in Deutschland nach Thüringen (216,4). Für ganz Deutschland meldete das RKI dagegen einen erneuten Höchstwert von 584,4. Am Vortag lag die Inzidenz noch bei 553,2.