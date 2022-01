Aktuelle Corona-Zahlen Spürbarer Rückgang der Corona-Patienten in Sachsens Krankenhäusern

Hauptinhalt

Während die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner für ganz Deutschland einen Rekordwert aufweist, bewegt sie sich in Sachsen kaum. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt sie am Sonntag mit 231,9 an. Am Vortag lag sie bei 228,7. Dem RKI wurden binnen eines Tages 1.320 Neuinfektionen und 24 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. In den Krankenhäusern liegen 108 Covid-Patienten weniger als am Vortag.