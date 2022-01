Aktuelle Corona-Zahlen Noch keine deutliche Omikron-Welle in Sachsen

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist den dritten Tag in Folge wieder gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 248,5 an. Der Einfluss der Omikron-Virusvariante ist noch nicht so stark wie in anderen Bundesländern. Diese verzeichnen fast alle stärkere Inzidenz-Anstiege. Auch in Sachsens Krankenhäusern entspannt sich die Lage vorläufig weiter.