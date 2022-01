Aktuelle Corona-Zahlen Corona-Wocheninzidenz in Sachsen weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Freitag etwas gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 225,2 an. Am Vortag lag sie bei 228,3. Dem RKI wurden binnen eines Tages 1.680 Neuinfektionen und 39 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.