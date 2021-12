Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen ist leicht gesunken. Die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) 949 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwölf weitere Menschen sind den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Freistaats ist mit einem Wert von 1082,1 leicht gesunken. Am Vortag betrug der Wert 1.234,4. Dennoch bleibt Sachsen das Bundesland mit der deutschlandweit höchsten Inzidenz. Bundesweit liegt der Wert laut RKI bei 432. Zu beachten ist, dass viele Gesundheitsämter wegen Überlastung nicht mehr alle Zahlen aktuell melden können.