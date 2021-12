Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei den Corona-Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mit 1.081,9 an. Das ist erneut eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vortag (1.104,4). Ingesamt 7.845 bestätigte Neuinfektionen haben die kommunalen Gesundheitsämter dem RKI gemeldet. Demnach kamen 82 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung binnen eines Tages hinzu.

Das Sozialministerium in Sachsen geht nach eigenen Angaben von Donnerstag jedoch davon aus, dass die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen derzeit höher ist, als vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Es führte als Grund an, dass die Gesundheitsämter im Freistaat aufgrund der extrem hohen Fallzahlen bei der Übermittlung in Rückstand geraten seien. Mittlerweile seien die meisten Ämter wieder in der Lage, neue Infektionsfälle tagesaktuell zu melden. Damit würden sich die Inzidenzen den tatsächlichen Gegebenheiten annähern.

Lage im Landkreis Meißen bleibt dramatisch

Sachsen bleibt bei der Wocheninzidenz im Bundesvergleich auch am Freitag auf Platz eins. Über dem 1.000er-Wert liegt nur noch Thüringen (1.036,2). Der Landkreis Meißen meldet bundesweit mit 2.517,4 weiterhin den höchsten Inzidenzwert. Dieser Wert ist im Vortagesvergleich (2.750,4) etwas gesunken. Ab kommender Woche droht im Landkreis die komplette Schließung der Gastronomie. Das Kabinett will die Notverordnung vermutlich am heutigen Freitag anpassen. Ab einer Inzidenz von mehr als 1.500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die Gastronomie-Betriebe schließen müssen.



Die Lage im Kreis Meißen bleibe angespannt, sagte am Donnerstag der Vorstand der Elblandkliniken, Rainer Zugehör. Nach Angaben des Landratsamtes werden im Kreis derzeit 202 Erkrankte stationär behandelt, 59 von ihnen auf der Intensivstation (Stand: 9.12.2021). 86 Prozent der Patienten seien nicht geimpft, auf der Intensivstation seien neun von zehn Corona-Patienten ungeimpft. Der Meißner Landrat Ralf Hänsel sprach von einer dramatischen Lage bei den Intensivbetten. An keinem Klinikstandort im Kreis würden derzeit Regeloperationen durchgeführt. Auch Notfällen drohten weitere Transportwege in Kliniken außerhalb des Kreises.

Sechs Landkreis über 1.000er-Wert