Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei den Corona-Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen mit 1.125 an. Das ist ein leichter Anstieg zum Vortag. Am Dienstag waren die Daten laut sächsischem Sozialministerium aus technischen Gründen nicht vollständig an das RKI übertragen worden. Ob die Zahlen am Mittwoch die tatsächliche Lage im Freistaat abbilden, bleibt weiter unklar. Einige Gesundheitsämter sind wegen Überlastung im Rückstand bei Meldungen.