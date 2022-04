Für mehr als 11.000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen beginnen die Abiturprüfungen. Jeder Abiturient muss insgesamt fünf Prüfungen ablegen, drei schriftliche und zwei mündliche, wie das Kultusministerium mitteilte. Dabei könne in diesem Jahr auf Masken und anlasslose Tests verzichtet werden.

Wie das Ministerium betonte, sollten die Schüler trotz der Corona-Pandemie faire Prüfungen erhalten und ein vollwertig anerkanntes Abitur ablegen. So wird die Bearbeitungszeit in allen Prüfungen um eine halbe Stunde erhöht. Außerdem wurden schon zu Schuljahresbeginn die Themen festgelegt, die nicht Schwerpunkt der schriftlichen Prüfungen sind.

In Sachsen wurden am 3. April die Corona-Regeln weiter gelockert. So gibt es keine Maskenpflicht mehr bei Veranstaltungen oder in Geschäften. Zugangsbeschränkungen (G-Regeln) sind komplett entfallen, außer in medizinischen Einrichtungen.