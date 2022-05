Corona-Zahlen Landkreis Görlitz bei Inzidenz unter dem 100er-Wert

Der Trend hält an: Das Robert-Koch-Institut meldet für Sachsen auch am Donnerstag weiter sinkende Corona-Zahlen und gibt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 192,8 an. Der Landkreis Görlitz liegt inzwischen unter dem 100er-Wert. In Karlsruhe steht unterdessen eine Entscheidung zur Impfpflicht im Gesundheitswesen an.