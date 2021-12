Die Corona-Situation in Sachsen entspannt sich etwas. Die Wocheninzidenz ist wieder ein Stück gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte am Dienstag einen Wert von 662,1. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 1.517 neue Corona-Fälle. 48 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

Kein Landkreis mit 1.000er-Inzidenz

Erstmals seit Wochen gibt es im Freistaat keinen Landkreis, dessen Corona-Wocheninzidenz die 1.000er-Marke überschreitet. So liegt jetzt auch der Vogtlandkreis mit einem Wert von 927,6 darunter. Bleibt das so, kann hier in drei Tagen die sogenannte Hotspot-Regelung der Corona-Notfallverordnung entfallen.