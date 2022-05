Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt für ganz Sachsen am Mittwoch eine Corona-Wocheninzidenz von 209 an. Am Vortag lag der Inzidenzwert bei 224,9. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden von den kommunalen Gesundheitsämtern im Freistaat 1.966 Neuinfektionen gemeldet. Zwölf weitere Menschen sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.



Die höchste Inzidenz weist weiterhin die Stadt Leipzig mit 296,6 aus. Den niedrigsten Wert meldet das RKI für den Landkreis Görlitz mit 106,2. Die Inzidenz für Dresden beträgt 233,9 und für Chemnitz 224,6. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 407,4.