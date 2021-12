Nach einem Sinken des Inzidenzwertes am Wochenende auf 690,4 ist am Montag die Corona-Inzidenz auf 719,2 angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 2.554 neue Corona-Fälle. 47 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

In den Großstädten liegen die Corona-Wocheninzidenzen in Dresden bei 655,5, in Chemnitz bei 704,2 und in Leipzig bei 413,6.