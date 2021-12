Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei den Corona-Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabendmorgen mit 1.036,2 an. Das ist erneut eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vortag (1.081,9). Insgesamt 7.098 bestätigte Neuinfektionen haben die kommunalen Gesundheitsämter dem RKI gemeldet. Außerdem kamen 125 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung binnen eines Tages hinzu.