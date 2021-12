Aktuelle Corona-Zahlen Corona-Inzidenz in Sachsen sinkt auf rund 556

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag einen Wert von 555,7. Am Vortag lag der Wert bei 580,1. Die Gesundheitsämter registrierten im Freistaat innerhalb von 24 Stunden 80 weitere Todesfälle. 2.128 Covid-Patienten werden in Kliniken behandelt.