Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen liegt mit fünf weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt (15). Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor, die in der Nacht zum Mittwoch veröffentlicht wurden. Die höchsten Wocheninzidenzen weisen die Städte Leipzig und Dresden auf. In der Messestadt stieg der Wert im Vergleich zum Vortag um drei Punkte auf elf Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner. Auch im Landkreis Leipzig steigt der Wert weiterhin deutlich an.