Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen steigt langsam an, liegt aber mit sechs weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt (16). Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor, die in der Nacht zum Donnerstag veröffentlicht wurden. Die höchsten Wocheninzidenzen weisen die Städte Leipzig (11) und Dresden (11) auf.

Damit liegt die Landeshauptstadt den fünften Tag in Folge über einem Wert von zehn. Laut Corona-Schutzverordnung müssen dann nach zwei weiteren Tagen unter anderem in Läden wieder Masken getragen werden. Das gilt auch in Kulturstätten, in Innenräumen von Lokalen, in Volkshochschulen, Hotels oder auf Messen und Kongressen. Leipzig hat bis zum Inkrafttreten der sogenannten 5+2-Regel noch ein paar Tage mehr Luft. Momentan liegt hier der Wert den zweiten Tag in Folge über zehn, ein Tag unter zehn würde die Zählung von vorn beginnen lassen.