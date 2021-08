Die Stadt Dresden liegt mit 16,9 den fünften Tag in Folge über dem Inzidenzwert von zehn. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Damit müssen ab Montag die Corona-Regeln in der Stadt wieder verschärft werden. So muss unter anderem in Geschäften wieder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen gilt wieder eine Testpflicht, wenn der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann. Und in Innenräumen von Restaurants werden die Kontaktdaten wieder erfasst. Erst vor einer Woche waren diese Regeln in Dresden aufgehoben worden.