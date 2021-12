Die Corona-Infektionsrate in Sachsen ist weiter zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Mittwoch mit 327,9 an. Am Dienstag betrug der Wert 397,6. Laut RKI wurden in Sachsen 84 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gemeldet.