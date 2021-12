Die Corona-Infektionsrate in Sachsen ist weiter zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag mit 510,6 an. Am Donnerstag hatte der Wert noch bei 555,7 und am Mittwoch bei 580,1 gelegen. Er gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche registriert wurden.