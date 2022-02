Aktuelle Corona-Zahlen Wocheninzidenz in Sachsen steigt trotz Winterferien weiter

Mitten in den Winterferien und bei anhaltender Lockerungsdiskussion steigen die Corona-Zahlen in Sachsen seit einigen Tagen wieder leicht an an. Die Wocheninzidenz in Sachsen gab das RKI am Freitag 1.201,7 an. Es wurden zwei weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. 14.248 Todesfälle führen die Gesundheitsbehörden seit Beginn der Pandemie in Sachsen auf die Folgen einer Covid-19-Erkrankung zurück.