Am Karfreitag ist die Corona-Inzidenz in Sachsen erneut leicht gesunken. Wie aus den in der Nacht veröffentlichen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt der Wert aktuell bei 850,6. Am Donnerstag lag er noch bei 869,7 und zu Beginn der Woche jenseits der 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Binnen eines Tages wurden 6.261 Neuinfektionen in Sachsen registriert - deutlich weniger als noch am Vortag.