Am Donnerstag ist die Corona-Inzidenz in Sachsen weiter leicht gesunken. Wie aus den in der Nacht veröffentlichen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, liegt der Wert aktuell bei 869,7. Am Mittwoch lag er bei 879 und zu Beginn der Woche noch jenseits der 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Binnen eines Tages wurden 7.823 Neuinfektionen in Sachsen registriert. Es starben 43 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Insgesamt beziffern die Gesundheitsbehörden die Zahl der Toten in Sachsen seit Beginn der Pandemie auf 15.033.