Corona-Zahlen Inzidenz in Sachsen auf 123 gestiegen - 107 Patienten auf Intensivstationen

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Sachsen am Montag bei 123,3 und ist damit im Vergleich zum Vortag (113,8) angestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Sachsen liegt damit weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 74,4.

Innerhalb Sachsens bleibt der Inzidenzwert in Mittelsachsen mit 213,9 besonders hoch, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 195,2. Einen Wocheninzidenzwert von über 100 weißen außerdem die Landkreise Bautzen (157,4), Zwickau (143,9), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (128,7), Görlitz (125,3), Leipzig (131,2) sowie Meißen (98,6) auf. In den Großstädten betragen die Werte in Chemnitz 103,1, in Dresden 110,4 und in Leipzig 76.