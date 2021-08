Die höchste Wocheninzidenz in Sachsen meldet weiter der Landkreis Leipzig mit 28,3. Über der Zehner-Marke, die nach fünf Tagen in Folge strengere Corona-Beschränkungen zur Folge hat, liegen neu auch der Landkreis Zwickau mit einem Wert von 11,1, der Landkreis Nordsachsen mit 11,6 und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 11,8. In Chemnitz gelten ab Mittwoch bereits strengere Regeln, wie beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Einkaufen. Dort liegt die Wocheninzidenz heute den sechsten Tag in Folge über Zehn.