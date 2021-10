Corona-Zahlen Inzidenz in Sachsen auf 129 gestiegen - 119 Patienten auf Intensivstationen

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Sachsen 1.460 neue Corona-Infektionen festgestellt. Vier Menschen mit Covid-19 sind gestorben. In Mittelsachsen ist die Infektionsrate mit 206,7 weiter am höchsten, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 199,1. Bei einem Wert von mehr als einhundert liegen außerdem die Wocheninzidenzen in den Landkreisen Zwickau (175,9), Görlitz (148,1), Leipzig (125,8), Meißen (133,5) und Nordsachsen (106,9). In den Großstädten betragen die Werte in Leipzig 75, in Dresden 160,5 und in Chemnitz 106.