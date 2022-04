Der Corona-Wocheninzidenzwert in Sachsen ist erneut gesunken. Das geht aus den am Freitagmorgen veröffentlichen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Das RKI gibt den Wert mit 1.063,2 an. Am Donnerstag hatte er bei 1.135,9 gelegen. Binnen eines Tages wurden 7.771 Neuinfektionen in Sachsen gemeldet - fast 2.400 weniger als am Tag zuvor. Es gab jedoch 33 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit starben nach Berechnungen des RKI in Sachsen seit Pandemiebeginn 14.885 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.