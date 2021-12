Die Gesundheitsämter in Sachsen haben innerhalb von 24 Stunden insgesamt 4.400 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 1.185 weniger als am Vortag. 83 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab ihn am Sonnabendmorgen mit 731,2 an, am Freitag lag er bei 783,2.