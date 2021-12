Der Rückgang der Corona-Fälle in Sachsen beschleunigt sich. Nach einer Verringerung um 1.185 Fälle am Sonnabend meldeten die Gesundheitsämter am Sonntag 1.437 Fälle weniger als am Vortag. Innerhalb von 24 Stunden hat es demnach 2.963 neue Corona-Fälle gegeben. 82 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab ihn am Sonntagmorgen mit 690,4 an, am Sonnabend lag er bei 731,2.