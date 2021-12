Am Dienstag lagen 2.083 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf den Normalstationen sächsischer Krankenhäuser. Das geht aus den Zahlen des sächsischen Gesundheitsministeriums hervor (Stand: 1.12.2021, 11:30 Uhr). Auf den Intensivstationen in Sachsen müssen laut Gesundheitsministerium 586 Patientinnen und Patienten behandelt werden. (Stand: 1.12.2021, 11:30 Uhr). Laut Divi-Intensivregister sind 287 von ihnen so schwer erkrankt, dass sie invasiv beatmet werden müssen (Stand: 2.12.2021, 06:05 Uhr). Die Sieben-Tage-Hospitalisierung gibt das sächsische Ministerium mit 5,32 an.