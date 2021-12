In den Großstädten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden bei 1063,2, in Leipzig bei 717,2 und in Chemnitz bei 1.088,8. Für Ungeimpfte gilt in allen Teilen Sachsens mit Ausnahme von Leipzig und dem Landkreis Mittelsachsen eine nächtliche Ausgangssperre. In Mittelsachsen tritt die Ausgangssperre ab Donnerstag in Kraft.