Der Corona-Wocheninzidenzwert in Sachsen hat sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten bewegt. Das RKI gibt den Wert mit 1.728,9 an. Am Dienstag hatte er bei 1.918,8 gelegen und damit nach elf Tagen erstmals wieder unter 2.000. Binnen eines Tages wurden zum Mittwoch 13.048 Neuinfektionen in Sachsen gemeldet. Es gab 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.