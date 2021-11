Alle sächsischen Landkreise mit Ausnahme von Mittelsachsen (930,8) haben Wocheninzidenzen über der 1.000er-Marke. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verzeichnet einen Höchstwert von 2.133,8. Der Erzgebirgskreis liegt nach vier Tagen mit einem Wert von 1.950,5 wieder unter der 2.000er-Marke. In den Großstädten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden bei 1038,8, in Leipzig bei 753 und in Chemnitz bei 1.147,3.