Aktuelle Zahlen Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Zwickau klettert über 1.000er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Sachsen erneut angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt sie am Montag mit knapp 970 an. 22 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden gemeldet.