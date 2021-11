Die vierte Corona-Welle hat Sachsen weiter im Griff, die Infektionszahlen steigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Freistaat über die 1.000er-Marke geklettert. Lag sie am Mittwoch noch bei 935,8, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert am Donnerstagmorgen mit 1.074,6 an. Das RKI gibt die bundesweite Wocheninzidenz mit 419,7 an, am Vortag lag sie bei knapp 405.