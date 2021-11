Die Infektionszahlen in Sachsen steigen weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Freistaat liegt am Freitagmorgen bei 1.192,8 und damit den zweiten Tage in Folge über der 1.000er-Marke. Das RKI gibt die bundesweite Wocheninzidenz mit 438,2 an, am Vortag lag sie bei knapp 420.