Auf den Intensivstationen in Sachsen müssen laut Divi-Inttensivregisiert aktuell 502 Patientinnen und Patienten behandelt werden. 240 von ihnen sind so schwer erkrankt, dass sie invasiv beatmet werden müssen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierung gibt das sächsische Sozialministerium mit 4,36 an. Damit ist die Auslastung in den Kliniken weiter gesteigen.