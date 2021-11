Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Sachsen erneut sprunghaft angestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt sie am Montag mit 960,7 an - rund 100 Punkte mehr als noch am Vortag. Der Bundesschnitt beträgt zum Wochenstart 386,5. Dem RKI wurden binnen 24 Stunden aus Sachsen 5.899 Neuinfektionen gemeldet. Neun weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.