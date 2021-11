In Sachsen sind am Freitag weitere Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Weil die Bettenbelegung auf den Normalstationen drei Tage über der Marke von 1.300 lag, gilt ab sofort die sogenannte Überlastungsstufe. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation hat die sächsische Landesregierung am Freitagabend zudem Pläne für weitere Maßnahmen vorgestellt, die am Montag wirksam werden sollen. Sie zeichnen sich vor allem durch den Einsatz der sogenannten 2G-Regel und Schließungen verschiedener Bereiche aus.