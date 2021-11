In Sachsen sind am Freitag weitere Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Weil die Bettenbelegung auf den Normalstationen drei Tage über der Marke von 1.300 lag, gilt die sogenannte Überlastungsstufe. Diese wurde inzwischen auch bei den Intensivbetten erreicht. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation hat die sächsische Landesregierung am Freitagabend zudem Pläne für weitere Maßnahmen vorgestellt, die am Montag wirksam werden sollen. Sie zeichnen sich vor allem durch den Einsatz der sogenannten 2G-Regel und Schließungen verschiedener Bereiche aus.