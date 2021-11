Zum Sonntag haben die Gesundheitsämter aus Sachsen dem Robert-Koch-Institut (RKI) 6.233 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 20 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Freistaats steigt auf 1.205,5. Bundesweit liegt der Inzidenzwert bei 446,7, am Vortag betrug er 444,3. Deutschlandweit gab es binnen 24 Stunden rund 44.400 Neuinfektionen. Allerdings übermitteln am Wochenende nicht alle Ämter ihre Daten.

Fast alle sächsischen Landkreise befinden sich über der 1000er-Marke. Ausnahmen bilden der Landkreis Zwickau mit einer Wocheninzidenz von 973,6 und der Landkreis Mittelsachsen mit 893,6. In den Großstädten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden bei 846,4, in Leipzig bei 717,8 und in Chemnitz bei 1110,9.