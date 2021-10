Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Sachsen am Dienstag bei 85,3 und ist damit im Vergleich zum Vortag (91,2) leicht gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Infektionsrate des Freistaates liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 65,8. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Sachsen 122 neue Corona-Infektionen festgestellt. Ein Mensch mit einer Covid-19-Erkrankung ist gestorben.

In Mittelsachsen ist die Infektionsrate mit 181,8 besonders hoch, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 134,1. Über hundert liegt außerdem die Wocheninzidenz auf 100.000 Einwohner im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (108,3). In den Großstädten betragen die Werte in Leipzig 49,9, in Chemnitz 71,2 und in Dresden 77,7.

Nordsachsen verschärft ab Mittwoch Corona-Regeln

Nordsachsen liegt mit 70,4 den sechsten Tag infolge über einer Wocheninzidenz von 35. Ab Mittwoch treten deshalb in dem Landkreis verschärfte Corona-Beschränkungen in Kraft. So besteht auch hier dann wieder die Pflicht zur Kontakterfassung bei der Innengastronomie, bei Veranstaltungen in Innenräumen und beispielsweise in Fitnessstudios, Saunen und Hallenbädern. Außerdem treten 3G-Regeln in Kraft. Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt müssen zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet werden.